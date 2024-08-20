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21:44, 20 августа 2024Россия

Роспотребнадзор изъял продукцию из двух магазинов Eurospar в Москве

Роспотребнадзор изъял более 300 кг продукции из двух магазинов Eurospar в Москве

Фото: Mateusz Slodkowski / Keystone Press Agency / Global Look Press

Управление Роспотребнадзора по Москве провело внеплановую проверку в двух столичных магазинах Eurospar, в результате чего был выявлен ряд нарушений законодательства санитарного и технического характера. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«По итогам проверки Роспотребнадзором снято с реализации почти 350 килограммов продукции — полуфабрикатов, сырья и кулинарной продукции», — сообщили в управлении.

В магазине, расположенном на улице Ферганская, дом 21, были опечатаны производственные цеха и введен временный запрет на ведение деятельности. В отношении магазина на улице Ленинская слобода, дом 26, строение 2, были возбуждены «административные производства с применением штрафных санкций и приостановлением действия деклараций о соответствии».

Ранее жители Санкт-Петербурга массово заразились сальмонеллезом после того, как съели курицу гриль из супермаркета популярной сети Eurospar на Владимирском проспекте. В супермаркете допустили грубые нарушения при изготовлении кулинарной продукции.

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      Артём Верейкин
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