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18:09, 20 августа 2024Россия

Россиян призвали не выкладывать в сеть данные о родственниках из-за новой схемы аферистов

Жителей Курской области призвали не выкладывать в сеть данные о родственниках

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Жителей Курской области призвали не выкладывать в сеть данные о пропавших родственниках из-за новой схемы афер. Таким образом к россиянам обратилось правительство региона, опубликовав соответствующее предупреждение в своем Telegram-канале.

Власти рассказали о случаях, когда мошенники вымогали у россиян деньги за информацию о пропавших во время боев в Курской области родственниках, а после того как получали желаемое — исчезали.

«Нарушители сообщают курянам о том, что их родственник найден, называют особые приметы разыскиваемого, взамен требуют денежные средства, а затем просто пропадают», — говорится в сообщении.

Жителей предупредили, что поиском пропавших в Курской области занимается Российский Красный Крест, который работает напрямую с близкими.

Бои в Курской области идут уже две недели. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера и режим контртеррористической операции. По последним данным, из граничащего с Украиной региона эвакуировали более 122 тысяч жителей, пострадали более 140 человек, спасти не удалось — 17.

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      Елена Торубарова
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