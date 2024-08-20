Россияне ремонтировали дома и обнаружили редкую находку

Редкую монету нашли в Брянске при ремонте дома

В Брянске в ходе ремонта исторического здания обнаружили редкую старинную монету. Об этом сообщает ГТРК Брянск.

Монета Австро-Венгерской империи достоинством в 10 филлеров датирована 1895 годом. Она находилась на месте современного рок-клуба музыканта Сергея Лаленкова, известного под псевдонимом Лис в историческом здании, ее обнаружили во время восстановления фасада.

Ранее сообщалось, что археологи нашли в Нижнем Новгороде специальную форму для изготовления поддельных монет XIX века достоинством 20 копеек. Теперь специалисты предполагают, что около 150 лет назад вблизи нижегородского кремля находилась мастерская фальшивомонетчиков.