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15:45, 20 августа 2024Моя страна

Россияне ремонтировали дома и обнаружили редкую находку

Редкую монету нашли в Брянске при ремонте дома

Фото: Сергей-Лис Лаленков / br-tvr.ru

В Брянске в ходе ремонта исторического здания обнаружили редкую старинную монету. Об этом сообщает ГТРК Брянск.

Монета Австро-Венгерской империи достоинством в 10 филлеров датирована 1895 годом. Она находилась на месте современного рок-клуба музыканта Сергея Лаленкова, известного под псевдонимом Лис в историческом здании, ее обнаружили во время восстановления фасада.

Ранее сообщалось, что археологи нашли в Нижнем Новгороде специальную форму для изготовления поддельных монет XIX века достоинством 20 копеек. Теперь специалисты предполагают, что около 150 лет назад вблизи нижегородского кремля находилась мастерская фальшивомонетчиков.

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      Варвара Кошечкина
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