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14:29, 20 августа 2024Россия

Российский генерал сообщил об уничтожении передовых частей ВСУ в Курской области

Алаудинов сообщил, что передовые части ВСУ в Курской области уничтожили

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Передовые части Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области уничтожили, наносятся удары по логистике украинских формирований, заявил в эфире телеканала «Россия 1» российский генерал-майор, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Мы остановили противника, уничтожив его передовые эшелоны. Очень сильный урон нанесли мы противнику, он потерял очень много техники, танки, бронированные машины и много пехоты», — сообщил Алаудинов.

Соратник главы Чечни Рамзана Кадырова также сообщил о ежедневных потерях ВСУ на логистических маршрутах.

«Они [ВСУ] остановлены на таком участке, где, в принципе, им не очень выгодно будет, как говорится. Даже вот сейчас они начали активно закапываться. Им не очень выгодно будет даже обороняться, потому что мы тоже на данный момент контролируем уже подвоз, отвоз - как говорится, логистику противника», — заявил командир спецназа «Ахмат».

Ранее Алаудинов заявил, что ВСУ остановлены на всей территории Курской области, ведется зачистка территории одного из населенных пунктов. По его словам, бои в Курской области, которые ведутся уже две недели, могут завершиться через два-три месяца.

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      Елена Торубарова
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