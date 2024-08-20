Рыбак случайно нашел на берегу реки огромную «рыбу-вампира»

В Великобритании рыбак нашел на берегу реки Экс метровую миногу

В Великобритании рыбак случайно обнаружил на берегу реки в графстве Девон метровую «рыбу-вампира». Об этом пишет Metro.

О необычной находке 47-летний Джейсон Мур рассказал на своей странице в социальной сети. Он осматривал берег реки Экс в поисках хорошего места для рыбалки на голавля. Вскоре Мур увидел среди камней странную продолговатую рыбу около метра в длину. «Такая длинная, похожая на угря, а его рот я даже не знаю, как описать. Немного похоже на пиявку, но намного, намного больше. И ряды зубов. Чем-то похоже на Демогоргона из сериала "Очень странные дела"», — рассказал Мур.

В итоге он понял, что нашел миногу, которая уже не подавала признаков жизни. При этом британец признался, что и раньше встречал этих животных, однако впервые увидел такую огромную. Подписчики Мура отметили, что миноги явно вдохновили многих авторов на создание монстров в литературе и фильмах ужасов.

Миноги — вид бесчелюстных рыб-паразитов. Их часто называют рыбами-вампирами из-за полного острых зубов рта и свойства присасываться к своей добыче, прогрызать ее кожу и выпивать кровь. Морские миноги — самые крупные представители класса — могут достигать в длину 120 сантиметров.

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