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10:20, 20 августа 2024Из жизни

Рыбак случайно нашел на берегу реки огромную «рыбу-вампира»

В Великобритании рыбак нашел на берегу реки Экс метровую миногу

Фото: Gena Melendrez / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании рыбак случайно обнаружил на берегу реки в графстве Девон метровую «рыбу-вампира». Об этом пишет Metro.

О необычной находке 47-летний Джейсон Мур рассказал на своей странице в социальной сети. Он осматривал берег реки Экс в поисках хорошего места для рыбалки на голавля. Вскоре Мур увидел среди камней странную продолговатую рыбу около метра в длину. «Такая длинная, похожая на угря, а его рот я даже не знаю, как описать. Немного похоже на пиявку, но намного, намного больше. И ряды зубов. Чем-то похоже на Демогоргона из сериала "Очень странные дела"», — рассказал Мур.

В итоге он понял, что нашел миногу, которая уже не подавала признаков жизни. При этом британец признался, что и раньше встречал этих животных, однако впервые увидел такую огромную. Подписчики Мура отметили, что миноги явно вдохновили многих авторов на создание монстров в литературе и фильмах ужасов.

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Миноги — вид бесчелюстных рыб-паразитов. Их часто называют рыбами-вампирами из-за полного острых зубов рта и свойства присасываться к своей добыче, прогрызать ее кожу и выпивать кровь. Морские миноги — самые крупные представители класса — могут достигать в длину 120 сантиметров.

Ранее сообщалось, что у берегов американского штата Калифорния всплыл сельдяной король. Это редкая глубоководная рыба, которая, как считается, предвещает катаклизмы.

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      Никита Савин
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