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06:13, 20 августа 2024Мир

Солдат КНДР перебежал в Южную Корею

Yonhap: солдат КНДР перебежал в Южную Корею через границу на востоке страны

Фото: Reuters

Военнослужащий КНДР перебежал в Южную Корею через границу на востоке страны. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источник среди южнокорейских военных.

Солдат Северной Кореи пересек границу в ночь с 19 на 20 августа возле уезда Косон провинции Канвондо, расположенного на самом восточном краю межкорейской границы, в оперативной зоне 22-й дивизии армии.

«Сегодня на рассвете один северокорейский военнослужащий пересек демаркационную линию (MDL) и выразил намерение перебежать на юг», — сообщил источник агентства.

Военный уточнил, что когда перебежчик пересек демаркационную линию и стал двигаться на юг, его отслеживали и наблюдали за ним, в результате чего взяли под стражу. Северокорейца передали соответствующим органам, которые сейчас расследуют подробности его перехода на Юг.

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      Марина Совина
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