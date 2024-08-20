Yonhap: солдат КНДР перебежал в Южную Корею через границу на востоке страны

Военнослужащий КНДР перебежал в Южную Корею через границу на востоке страны. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источник среди южнокорейских военных.

Солдат Северной Кореи пересек границу в ночь с 19 на 20 августа возле уезда Косон провинции Канвондо, расположенного на самом восточном краю межкорейской границы, в оперативной зоне 22-й дивизии армии.

«Сегодня на рассвете один северокорейский военнослужащий пересек демаркационную линию (MDL) и выразил намерение перебежать на юг», — сообщил источник агентства.

Военный уточнил, что когда перебежчик пересек демаркационную линию и стал двигаться на юг, его отслеживали и наблюдали за ним, в результате чего взяли под стражу. Северокорейца передали соответствующим органам, которые сейчас расследуют подробности его перехода на Юг.