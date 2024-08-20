Сценаристы «Крепкого орешка» и «Постучись в мою дверь» приедут в Россию

Известные сценаристы Дэвид Маркони и Айсе Кутлу проведут мастер-классы в России

Автор фильма «Крепкий орешек 4.0» Дэвид Маркони и сценаристка нашумевшего сериала «Постучись в мою дверь» Айсе Кутлу примут участие в Московской неделе кино. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Именитые сценаристы проведут мастер-классы перед гостями деловой программы Московской международной недели кино. Компанию спикеров им составит российский сценарист и режиссер Андрей Золотарев. Мероприятия будут посвящены производству киносценариев и адаптации российского продукта для иностранных зрителей.

Московская международная неделя кино впервые пройдет в столице с 23 по 28 августа. На киноплощадках форума покажут больше 70 фильмов из 20 стран.

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