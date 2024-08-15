Звезда «Великолепного века» снимется в фильме с актером из «Слова пацана»

Звезда сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит снимется в российском фильме

Турецкий актер Бурак Озчивит, известный по роли в сериале «Великолепный век», снимется в российском фильме. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, партнером по съемочной площадке Бурака станет звезда «Слова пацана» Рузиль Минекаев. Сюжет картины и другие подробности не сообщаются.

Известно, что 24 августа Озчивит прибудет в Россию: на эти даты в Альметьевске намечены съемки сцен с его участием.

Ранее сообщалось, что режиссер «Слова пацана» Жора Крыжовников снимет сериал по мотивам культового советского фильма.