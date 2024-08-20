Украине предсказали брешь в обороне в случае продолжения атаки на Курскую область

Times: Украина столкнется с брешью в обороне, если продолжит атаку на РФ

Украина столкнется с брешью в обороне в случае продолжения атаки на Курскую область. Такое развитие событий предсказала газета The Times.

В материале отмечается, что Киев намерен продолжать наступление на российской территории, если Москва не пойдет на переговоры, и демонстрирует готовность укреплять новую линию фронта.

Однако опрошенные изданием аналитики указывают на возможные сложности подобной стратегии. Подразделения, задействованные в Курской области, могут потребоваться в Донбассе где Россия продолжает наступление. Существует риск, что в обороне украинских военные появятся уязвимые места, которые будут использованы российскими войсками в своих целях.

Кроме того, операция по безопасному отводу групп ВСУ из Курской области может оказаться весьма сложной, пишут авторы статьи.

Ранее пресс-офицер 14-й бригады Национальной гвардии Украины «Красная Калина» подполковник Николай Коваль заявил, что ВСУ не фиксируют отвод российских войск с покровского направления после вторжения в Курскую область.

