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00:11, 20 августа 2024Интернет и СМИ

Украине предсказали брешь в обороне в случае продолжения атаки на Курскую область

Times: Украина столкнется с брешью в обороне, если продолжит атаку на РФ

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

Украина столкнется с брешью в обороне в случае продолжения атаки на Курскую область. Такое развитие событий предсказала газета The Times.

В материале отмечается, что Киев намерен продолжать наступление на российской территории, если Москва не пойдет на переговоры, и демонстрирует готовность укреплять новую линию фронта.

Однако опрошенные изданием аналитики указывают на возможные сложности подобной стратегии. Подразделения, задействованные в Курской области, могут потребоваться в Донбассе где Россия продолжает наступление. Существует риск, что в обороне украинских военные появятся уязвимые места, которые будут использованы российскими войсками в своих целях.

Кроме того, операция по безопасному отводу групп ВСУ из Курской области может оказаться весьма сложной, пишут авторы статьи.

Ранее пресс-офицер 14-й бригады Национальной гвардии Украины «Красная Калина» подполковник Николай Коваль заявил, что ВСУ не фиксируют отвод российских войск с покровского направления после вторжения в Курскую область.

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      Марина Совина
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