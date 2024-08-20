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17:02, 20 августа 2024Россия

В атакуемой Украиной Курской области прекратят рассылку СМС о ракетной опасности

Врио курского главы: оперштаб прекратит рассылку СМС о ракетной опасности

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В атакуемой Вооруженными силами Украины (ВСУ) Курской области прекратят рассылку СМС-оповещений о ракетной опасности и опасности беспилотников. Об этом сообщил врио главы российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Это связано с тем, что по техническим причинам не представляется возможным их своевременное распространение, а также с необходимостью снижения нагрузки на системы сотовой связи для оперативного взаимодействия», — написал чиновник.

Актуальная информация будет публиковаться в Telegram-канале врио главы области, а также в Telegram-канале правительства региона, добавил он.

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В Курской области две недели идут бои с ВСУ. В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, властям ничего не известно, кроме того, что их около 2000 человек.

20 августа соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, руководитель «Ахмата» Апти Алаудинов сообщил, что ВСУ остановлены на всей территории Курской области. По его словам, продолжается уничтожение противника, на данный момент зачищается один из населенных пунктов.

ЖЗЛ
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      Никита Абрамов
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