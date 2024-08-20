Двух азербайджанцев посадили на десятки лет за ролики на YouTube

Oxu.az: в Азербайджане суд дал 17-18 лет двоим гражданам за ролики на YouTube

Бакинский суд Азербайджана вынес приговор двум гражданам за сотрудничество с Арменией. Об этом сообщает издание Oxu.az со ссылкой на материалы дела.

Два гражданина Азербайджана обвинялись по статьям о госизмене, терроризме и призывам к насильственному захвату власти. Они вступили «в тайное сотрудничество с армянскими спецслужбами в обмен на материальные выгоды и выполняли их задания, нанося ущерб суверенитету и безопасности Азербайджана», сообщается в пресс-релизе заседания.

Статьи вменялись за создание экстремистских видеоматериалов, которые распространялись на платформе YouTube «под контролем армянских спецслужб». Двое подозреваемых приговорены к 18 и 17 годам лишения свободы.

Ранее Армения опровергла очередное заявление Азербайджана о нарушении режима прекращения огня на границе.