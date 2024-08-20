Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:10, 20 августа 2024Мир

В Германии рассказали о попытках избежать сравнений вторжения ВСУ с Курской битвой

Экс-подполковник Розе: ФРГ пытается избежать сравнений с Курской битвой

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Власти Германии пытаются избежать сравнений вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область с использованием немецкого оружия с Курской битвой времен Второй мировой войны. Об этом рассказал подполковник бундесвера в отставке Юрген Розе, передает РИА Новости.

Он отметил, что правительство не хочет комментировать применение переданного Киеву Берлином оружия, поскольку это «было бы фатально». «Потому что снова в символически заряженном районе крупнейшего в мировой истории Курского танкового сражения катятся немецкие танки», — добавил экс-офицер.

Розе добавил, что Германия старается избегать ассоциаций, будто нынешняя страна идет по стопам Третьего рейха, потому что «мы — хорошие, а русские — плохие». Он назвал подобный подход черно-белым взглядом на мир.

Отставной подполковник бундесвера также указал на зависимость ВСУ от поставок западного оружия. В противном случае Киеву пришлось бы капитулировать. Экс-офицер считает украинские власти «полезными идиотами» в прокси-войне США против России.

Ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Германия не несет ответственность за возможное использование немецкого оружия для ударов по Курской области. «Оружие перешло в зону ответственности Украины», — подчеркнул он. По словам главы Минфина, Киев «реализует свое право на самооборону».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Расстреляны в упор, в затылок». Командир спецназа «Ахмат» обвинил ВСУ в расправах над мирными жителями Курской области

      Останки пропавших 50 лет назад матери и дочери нашли в машине под водой

      Гинеколог развеяла миф о необходимости секса «для здоровья»

      В России пожаловлись на качество армянских коньяков

      В США назвали непригодный для жизни в будущем регион

      В мозге человека обнаружили копии воспоминаний

      Россиянам рассказали об автоматическом начислении одной выплаты

      Взрывы прогремели в Хмельницкой области

      Модель Victoria's Secret снялась топлес

      В Германии рассказали о попытках избежать сравнений вторжения ВСУ с Курской битвой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше