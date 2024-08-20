В Германии рассказали о попытках избежать сравнений вторжения ВСУ с Курской битвой

Экс-подполковник Розе: ФРГ пытается избежать сравнений с Курской битвой

Власти Германии пытаются избежать сравнений вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область с использованием немецкого оружия с Курской битвой времен Второй мировой войны. Об этом рассказал подполковник бундесвера в отставке Юрген Розе, передает РИА Новости.

Он отметил, что правительство не хочет комментировать применение переданного Киеву Берлином оружия, поскольку это «было бы фатально». «Потому что снова в символически заряженном районе крупнейшего в мировой истории Курского танкового сражения катятся немецкие танки», — добавил экс-офицер.

Розе добавил, что Германия старается избегать ассоциаций, будто нынешняя страна идет по стопам Третьего рейха, потому что «мы — хорошие, а русские — плохие». Он назвал подобный подход черно-белым взглядом на мир.

Отставной подполковник бундесвера также указал на зависимость ВСУ от поставок западного оружия. В противном случае Киеву пришлось бы капитулировать. Экс-офицер считает украинские власти «полезными идиотами» в прокси-войне США против России.

Ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Германия не несет ответственность за возможное использование немецкого оружия для ударов по Курской области. «Оружие перешло в зону ответственности Украины», — подчеркнул он. По словам главы Минфина, Киев «реализует свое право на самооборону».