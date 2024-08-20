В МИД заявили об открытости России гражданам других стран

Директор департамента МИД Агасандян: Россия открыта гражданам других стран

Россия открыта законопослушным гражданам других стран. Об этом заявил директор Первого департамента стран СНГ МИД Микаэл Агасандян в интервью РИА Новости.

Агасандян прокомментировал сотрудничество России со странами СНГ в миграционной сфере. Он подчеркнул, что данное направление является одним из приоритетных из-за привлекательности России для трудовых мигрантов.

«Россия открыта для граждан других стран, которые строго соблюдают принятые у нас законы и правила, уважают местные традиции и культуру», — подчеркнул дипломат.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров встретился с руководителем дипломатического ведомства Таджикистана Сироджиддином Мухриддином и обсудил подготовку к переговорам по вопросу миграции. Лавров и Мухриддин обсудили также уровень отношений Москвы и Душанбе.