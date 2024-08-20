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09:35, 20 августа 2024Бывший СССР

В МИД заявили об открытости России гражданам других стран

Директор департамента МИД Агасандян: Россия открыта гражданам других стран

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Россия открыта законопослушным гражданам других стран. Об этом заявил директор Первого департамента стран СНГ МИД Микаэл Агасандян в интервью РИА Новости.

Агасандян прокомментировал сотрудничество России со странами СНГ в миграционной сфере. Он подчеркнул, что данное направление является одним из приоритетных из-за привлекательности России для трудовых мигрантов.

«Россия открыта для граждан других стран, которые строго соблюдают принятые у нас законы и правила, уважают местные традиции и культуру», — подчеркнул дипломат.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров встретился с руководителем дипломатического ведомства Таджикистана Сироджиддином Мухриддином и обсудил подготовку к переговорам по вопросу миграции. Лавров и Мухриддин обсудили также уровень отношений Москвы и Душанбе.

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      Алевтина Запольская
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