В МИД заявили об открытости России гражданам других стран

Россия открыта законопослушным гражданам других стран. Об этом заявил директор Первого департамента стран СНГ МИД Микаэл Агасандян в интервью РИА Новости.
Агасандян прокомментировал сотрудничество России со странами СНГ в миграционной сфере. Он подчеркнул, что данное направление является одним из приоритетных из-за привлекательности России для трудовых мигрантов.
«Россия открыта для граждан других стран, которые строго соблюдают принятые у нас законы и правила, уважают местные традиции и культуру», — подчеркнул дипломат.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров встретился с руководителем дипломатического ведомства Таджикистана Сироджиддином Мухриддином и обсудил подготовку к переговорам по вопросу миграции. Лавров и Мухриддин обсудили также уровень отношений Москвы и Душанбе.