В Минске обвинили ЕС в нарушении прав белорусов

Представитель МИД Белоруссии Глаз: ЕС нарушает права белорусов на передвижение

Сопредельные страны Европейского союза (ЕС) нарушают права белорусов на свободу передвижения, вводя ограничения и закрывая пункты пропуска. В нарушении прав граждан Белоруссии Брюссель обвинил официальный представитель МИД республики Анатолий Глаз, пишет «БелТА».

«Издевательства над гражданами на границе продолжаются и по сей день. По инициативе этих стран закрыты почти все пограничные переходы на границе с Белоруссией. (...) Наши соседи экстерриториально нарушают права белорусских граждан», — приводятся в публикации слова дипломата.

Он добавил, что Минск намерен «жестко принудить» страны ЕС к исполнению обязательств в рамках международных договоров.

Ранее Минск призвал ЕС повлиять на Киев и заставить отказаться от провокаций на белорусской границе. По словам представителя Белоруссии в ООН Валентина Рыбакова, эскалация чревата серьезным расширением конфликта, в том числе на Евросоюз.