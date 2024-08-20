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16:15, 20 августа 2024Бывший СССР

В Минске обвинили ЕС в нарушении прав белорусов

Представитель МИД Белоруссии Глаз: ЕС нарушает права белорусов на передвижение

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Сопредельные страны Европейского союза (ЕС) нарушают права белорусов на свободу передвижения, вводя ограничения и закрывая пункты пропуска. В нарушении прав граждан Белоруссии Брюссель обвинил официальный представитель МИД республики Анатолий Глаз, пишет «БелТА».

«Издевательства над гражданами на границе продолжаются и по сей день. По инициативе этих стран закрыты почти все пограничные переходы на границе с Белоруссией. (...) Наши соседи экстерриториально нарушают права белорусских граждан», — приводятся в публикации слова дипломата.

Он добавил, что Минск намерен «жестко принудить» страны ЕС к исполнению обязательств в рамках международных договоров.

Ранее Минск призвал ЕС повлиять на Киев и заставить отказаться от провокаций на белорусской границе. По словам представителя Белоруссии в ООН Валентина Рыбакова, эскалация чревата серьезным расширением конфликта, в том числе на Евросоюз.

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      Глеб Палехов
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