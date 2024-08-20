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22:16, 20 августа 2024Россия

В одном из городов Курской области запретили продажу алкоголя

Смирнов: в Курчатовском районе Курской области запретили продажу алкоголя

Фото: Adrian Wyld / Keystone Press Agency / Global Look Press

В городе Курчатове и в Курчатовском районе Курской области вводится запрет на продажу алкогольной продукции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Оперативным штабом принято решение о запрете торговли спиртными напитками с 17:00 на территории Курчатовского района и города Курчатова. Ограничение на розничную продажу будет введено с 21 августа», — написал глава области, добавив, что запрет не распространяется на предприятия общественного питания.

Он напомнил, что прежде запрет на продажу алкоголя был введен в городе Льгове и в нескольких районах Курской области. Смирнов подчеркнул, что данный запрет введен с целью обеспечения порядка из-за действия режима контртеррористической операции (КТО) в регионе.

Ранее сообщалось, что ООН продолжает с озабоченностью следить за ситуацией с атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. По словам официального представителя главы всемирной организации Стефана Дюжаррика, положение гражданского населения в регионе вызывает обеспокоенность.

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