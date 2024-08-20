В парламенте Молдавии обвинили Запад в создании долговой ловушки для Кишинева

Депутат парламента Молдавии Таубер: Запад поймал Кишинев в долговую ловушку

Кишинев, пытаясь расплатиться с внешними кредитами, начал распродавать собственную землю, а это позор для страны. В создании долговой ловушки для Молдавии Запад обвинила депутат парламента республики Марина Таубер, передает РИА Новости.

«Это — позор для руководства страны распродавать землю этой страны! Внешние долги — это капкан, в который "внешние друзья" поймали руководство Молдавии», — заявила парламентарий.

Таубер отметила, что высокий уровень внешнего долга означает сокращение социальных проектов и увеличение налогового бремени для граждан.

Ранее в Молдавии заявили о необходимости дружбы с Россией. По словам башкана Гагаузии Евгении Гуцул, дружба и сотрудничество с Москвой помогут Кишиневу выйти на новый уровень экономического развития.