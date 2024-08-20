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19:23, 20 августа 2024Россия

В Подмосковье мужчина вышел на улицу в женском пеньюаре и начал кидаться в детей камнями

В Подмосковье мужчина в женском пеньюаре начал кидаться в детей камнями

Кадр: Telegram-канал 360.ru

В подмосковном Клину водитель автобуса вышел ночью на улицу в женском пеньюаре, чулках и парике, после чего начал кидаться в детей камнями. Об этом сообщает Telegram-канал «360».

Мужчину в женской одежде заметили в Бородинском проезде. Он нецензурно выражался и бросался в девочек камнями. Среди детей пострадавших нет, однако повреждения получили несколько автомобилей.

Затем он залез в чужую машину и начал требовать от мужчин, чтобы они встали перед ними на колени.

Ранее в Курганской области учитель унизила школьника из-за якобы поддельной одежды. На опубликованной записи преподаватель отчитывает школьника за то, что он появился в учебном заведении в одежде с патчем (пристегиваемой на рукав на две пуговицы нашивкой) бренда Stone Island.

ЖЗЛ
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      Никита Абрамов
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