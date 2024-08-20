В России отреагировали на участие иностранных наемников в боях под Курском

Депутат Журова: участие иностранных наемников в боях под Курском ненормально

Участие иностранных наемников в боях под Курском в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще сильнее обостряет военный конфликт, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она отреагировала на сообщения о присутствии сил НАТО на российской территории.

«Это ненормально. У нас нет наемников, мы по-другому ведем наши боевые действия. А то, что делается сейчас, все дальше и дальше подвигает к третьей мировой войне, когда уже открыто начинают [участвовать в боях], не скрывая, и уже не на территории Украины, а на нашей территории. Это совсем другая история. Я не знаю, куда можно подать ноты протеста, потому что протесты — это когда есть дипломатическое поле для обсуждения, а тут военное поле, поэтому здесь работают другие принципы», — сказала депутат.

Если та сторона считает, что все хорошо и [хочет] продемонстрировать миру, что это было затеяно, чтобы НАТО оказалось на территории России — они выполняют то, о чем говорил [президент России Владимир] Путин очень много лет назад, высказывая миру свои опасения в ООН Светлана Журова депутат Госдумы

Как заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов, военнослужащие НАТО участвуют в боях в Курской области на стороне Киева.

20 августа МИД России вызвал временного поверенного в делах США в России Стефани Холмс. Ей был заявлен решительный протест из-за приезда американских журналистов на территорию российского региона, а также из-за информации об участии в боях наемников американской ЧВК.