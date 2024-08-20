В России предложили не наказывать за опоздания из-за погоды

В ГД предложили запретить наказывать работников за опоздание из-за плохой погоды

В России предложили не наказывать работников за опоздания из-за погоды. Об этом со ссылкой на соответствующую инициативу группы депутатов Госдумы (ГД) пишет «Российская газета».

В ГД начали сбор отзывов на проект поправок в Трудовой кодекс, которые предполагают введение запрета на наказание сотрудников, опоздавших на работу из-за плохой погоды. Авторы документа подчеркивают, что по моральному определению сложные погодные условия являются уважительной причиной. Однако из-за того, что такой подход никак не закреплен в законодательстве, между работодателями и сотрудниками часто возникают споры вплоть до судебных разбирательств.

Депутаты считают, что правительство должно разработать критерии, которые определят, правомерно ли применять дисциплинарное взыскание из-за опоздания. По мнению адвоката Вячеслава Голенева, эти принципы будут критически важны, так как нельзя допустить злоупотребление работников своими правами. «Конечно, идея конкретизировать соответствующие законодательные нормы заслуживает поддержки», — отметил он.

Ранее стало известно, что многие сотрудники из-за несовпадения ожиданий с реальностью уже в первые месяцы работы на новом месте задумываются об увольнении. Доля россиян, которые рассказали, что размышляли об уходе вскоре после трудоустройства, составила 40 процентов.