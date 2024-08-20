В России спасатели помогли ангелу

В Башкирии спасатели помогли повредившей ногу девушке в костюме ангела

В России спасатели помогли девушке в костюме ангела, которая нарядилась на тематическую вечеринку. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал Ufa_rb.

Две девушки устроили торжество в Башкирии на Павловском водохранилище. Одна из россиянок, надев белое платье и массивные декоративные крылья, упала на берегу и повредила ногу. Вследствие этого на помощь прибыли спасатели Госкомитета РБ по ЧС, которые оказали первую помощь. Затем девушек доставили на базу отдыха и провели с ними профилактическую беседу.

По словам специалистов, они регулярно выезжают на вызовы, связанные с помощью рыбакам, отдыхающим на спа-бордах или путешественникам. Однако девушку с крыльями они увидели впервые.

Ранее в августе в российском регионе спасли потерявшихся в лесу пенсионера с внуком. В Любытинском районе Новгородской области в экстренные службы поступило сообщение о том, что в лесу пропал пятилетний мальчик и его дедушка.

