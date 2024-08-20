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22:07, 20 августа 2024Силовые структуры

В российском городе арестовали 12 человек после конфликта таксистов

Суд в Санкт-Петербурге арестовал 12 человек после конфликта таксистов

Фото: Mike Tsitas / Unsplash

Приморский районный суд Санкт-Петербурга арестовал двенадцать человек по статье 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ после конфликта таксистов. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в Telegram-канале.

В публикации отмечается, что фигуранты грубо выражались в месте массового скопления граждан, мешали свободному проходу других лиц, размахивали руками, блокировали проезд транспорта, а также не реагировали на замечания.

«Суд назначил наказание: 10 фигурантам — арест 1 сутки, 2 фигурантам — арест 3 суток», — уточняется в сообщении.

Ранее суд признал законными действия сотрудников полиции по задержанию участников конфликта на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге. По данным ведомства, сообщение о групповом конфликте таксистов из-за очередности перевозки пассажиров в районе станции метро «Комендантский проспект» поступило в МВД 19 августа.

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      Маргарита Пименова
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