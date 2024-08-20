В США назвали непригодный для жизни в будущем регион

FP: климатические изменения превратят Ближний Восток в непригодный для жизни

Аналитики Совета по международным отношениям Кристина Бури и Стивен Кук заявили, что климатические изменения приведут к тому, что Ближний Восток станет непригодным для проживания. Об этом они написали в статье для Foreign Policy.

Эксперты из США подчеркнули, что во многих странах Ближнего Востока установилась аномально высокая температура. Она совпала со временем проведения хаджа у мусульман. Жертвами климата стали более 1300 человек.

«Климатические изменения сделают Ближний Восток непригодным для жизни. Это лето выдалось суровым для региона, и его последствия распространятся на весь остальной мир», — отмечается в статье FP.

Аналитики предупредили, что регулярная жара несет за собой огромные проблемы, связанные с засухой и дефицитом воды. Кроме того, подобный климат грозит смертельным обезвоживанием и болезнями. «Для людей в этом регионе пунктом назначения станет Европа», — заключили Бури и Кук.

