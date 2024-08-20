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09:57, 20 августа 2024Бывший СССР

В Сумской области сообщили о повреждении объектов энергетики

Сумская ОВА сообщила о повреждении объектов энергетики в области

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Объекты энергетики повреждены в Сумской области в результате удара Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация (ОВА) в своем Telegram-канале.

В администрации рассказали о повреждении нескольких энергетических объектов в Глуховской общине в ночь на 20 августа. Как сообщается, в результате ударов ВС России без света остались 72 населенных пункта.

«В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы», — подчеркнули в ОВА. В администрации сообщали об ударах по инфраструктурным объектам в районе с помощью корректируемых авиационных боеприпасов (КАБ).

Ранее глава подконтрольной Украине Запорожской ОВА Иван Федоров заявил о повреждении объектов инфраструктуры. Он добавил, что в результате мирные жители не пострадали.

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      Алевтина Запольская
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