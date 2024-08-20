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09:39, 20 августа 2024Ценности

Внешний вид Николь Ричи на фото папарацци вызвал споры в сети

Николь Ричи

Николь Ричи. Фото: Backgrid USA / Legion-Media.com

Американская актриса и певица Николь Ричи вышла в свет и вызвала споры в сети своим внешним видом на фото папарацци. Соответствующие кадры и комментарии приводит Daily Mail.

42-летнюю знаменитость заметили с друзьями в ресторане, расположенном в Беверли-Хиллз, США. Для данного случая Ричи надела светлые джинсы, белую классическую футболку, утепленную рубашку и черный удлиненный тренч. Свой образ она дополнила красной обувью, сумкой в тон на длинном ремешке и золотым колье.

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Пользователи сети неоднозначно оценили внешность актрисы в комментариях под материалом. «Мне всегда нравился ее стиль. Просто и изысканно», «Она мне всегда нравилась, выглядит очень красиво», «Она смотрится великолепно», — высказались одни. «Женщина-мультимиллионерша надевает на ужин джинсы и пальто?», «Не понимаю, зачем она надела тренч», «Разве в Калифорнии не лето?» — удивились другие.

Ранее в августе внешность Собчак в леопардовом платье и шляпе оценили в сети фразой «старуха Шапокляк». Знаменитость предстала перед камерой в синем макси-платье с бахромой, принтом в виде леопардовых пятен и глубоким декольте. Вдобавок она примерила широкополую соломенную шляпу черного цвета.

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      Екатерина Ештокина
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