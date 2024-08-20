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19:30, 20 августа 2024Забота о себе

Врач оценил возможность опьянеть от кваса

Эндокринолог Сикорский: опьянеть от кваса можно, если выпить 2-3 литра за час

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Водителям, перед тем как сесть за руль, не рекомендуется пить квас, причина тому — содержание в напитке этилового спирта из-за процесса брожения, рассказал эндокринолог Скандинавского Центра Здоровья Олег Сикорский. Возможность опьянеть от кваса он оценил в разговоре с «Лентой.ру».

Врач заявил, что доза этилового спирта, образующегося в процессе брожения кваса, недостаточно велика для опьянения — от 0,5 до 1,5 процента. Однако, по его словам, даже она все равно опасна, если человек планирует водить автомобиль

При этом Сикорский подчеркнул, что для ощутимого опьянения надо выпить от 2 до 3 литров напитка в течение часа.

Само собой, лучше после такой дозы за руль не садиться. Но есть и хорошие новости: так как в квасе алкоголя значительно меньше, печень успевает его утилизировать без накопления токсичных продуктов. Иными словами, вред для организма минимален

Олег Сикорскийэндокринолог

При этом, как отметил эндокринолог, натуральный квас, приготовленный по всем правилам и рецептуре, достаточно полезен. «Он богат витаминами, кальцием, магнием, фосфором, цинком и другими микроэлементами. Также натуральный квас низкокалориен, так как содержит малое количество сахара», — объяснил врач.

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Ранее диетолог Антонина Стародубова рассказала, в каких случаях лучше воздержаться от употребления кваса. По ее словам, этот напиток не стоит пить детям, беременным и кормящим женщинам, а также людям, занятым на требующей повышенного внимания работе.

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      Наталья Обрядина
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