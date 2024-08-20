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15:41, 20 августа 2024Силовые структуры

Выбежавшего на поле перед футбольным матчем россиянина арестовали

Суд дал 10 суток ареста москвичу, выбежавшему на поле перед матчем «Динамо»

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Савеловский районный суд Москвы арестовал на десять суток местного жителя, который выбежал на поле перед футбольным матчем и устроил танцы. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на постановление суда, которое находится в распоряжении редакции.

Все произошло в минувшие выходные на стадионе «ВТБ Арена». Перед матчем «Динамо»«Крылья Советов» на поле выбежал футбольный фанат Денис Игумнов, который успел немного пообщаться со спортсменами и устроить танцы.

Менее чем через минуту мужчина был задержан и выведен с поля, где его передали полиции. На москвича составили протокол о грубом нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, в рамках которого его отправили под административный арест.

Ранее Кунцевский районный суд Москвы арестовал на десять суток таксиста Хаджимурада Абдахова, который домогался пассажирки и снимал происходящее на видео. На мужчину составили административный протокол по части 1 статьи 19.3 («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции») КоАП РФ.

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