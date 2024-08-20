Выбежавшего на поле перед футбольным матчем россиянина арестовали

Суд дал 10 суток ареста москвичу, выбежавшему на поле перед матчем «Динамо»

Савеловский районный суд Москвы арестовал на десять суток местного жителя, который выбежал на поле перед футбольным матчем и устроил танцы. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на постановление суда, которое находится в распоряжении редакции.

Все произошло в минувшие выходные на стадионе «ВТБ Арена». Перед матчем «Динамо» — «Крылья Советов» на поле выбежал футбольный фанат Денис Игумнов, который успел немного пообщаться со спортсменами и устроить танцы.

Менее чем через минуту мужчина был задержан и выведен с поля, где его передали полиции. На москвича составили протокол о грубом нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, в рамках которого его отправили под административный арест.

Ранее Кунцевский районный суд Москвы арестовал на десять суток таксиста Хаджимурада Абдахова, который домогался пассажирки и снимал происходящее на видео. На мужчину составили административный протокол по части 1 статьи 19.3 («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции») КоАП РФ.