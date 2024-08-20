Жители Курской области подали в Красный Крест более 1500 заявок на поиск пропавших

«Ведомости»: жители Курской области подали в РКК более 1500 заявок о пропавших

Жители Курской области с 11 по 19 августа подали в Российский Красный Крест (РКК) более 1500 заявок на поиск пропавших людей, 100 из них были найдены. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу организации.

В свою очередь, в поисковый отряд «ЛизаАлерт» с начала августа поступило 779 заявок по Курской области, закрыты со статусом «Найден. Жив» 111 заявок, отметили изданию в пресс-службе объединения.

В РКК заверили, что ни одна волонтерская организация на территории региона не берет деньги за поиск пропавшего человека. По их данным, деньги начали активно вымогать мошеннические структуры.

Ранее сообщалось, что в Курской области более 140 человек пострадали из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Бои в Курской области продолжаются уже две недели. Власти ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации федерального характера и режим контртеррористической операции.