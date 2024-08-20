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18:33, 20 августа 2024Интернет и СМИ

Zoom разрешил проводить конференции на миллион участников

Сервис Zoom разрешил проводить звонки с 1 миллионом участников одновременно

Фото: Unsplash

Сервис видеоконференций Zoom разрешил проводить видеоконференции на один миллион участников одновременно. Об этом говорится в сообщении компании.

«Теперь организаторы мероприятий обладают гибкостью и возможностями для проведения действительно интерактивных мероприятий беспрецедентного масштаба», — сообщили представители компании.

При этом в Zoom подчеркнули, что новая возможность пока будет доступна только для пользователей из США. В компании уточнили, что функция будет платной. Стоимость вебинара на миллион человек составит для его организатора 100 тысяч долларов (8,9 миллиона рублей по нынешнему курсу).

В компании отметили, что новая возможность поможет организовывать массовые публичные выступления как в индустрии развлечений, так и в политической сфере.

В октябре 2023 года сообщалось, что Zoom оштрафовали в России на 115 миллионов рублей. На компанию наложили штрафные санкции за то, что она отказалась открывать представительство в России.

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