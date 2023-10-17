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13:34, 17 октября 2023Интернет и СМИ

Zoom оштрафовали в России на 115 миллионов рублей

Суд оштрафовал Zoom на 115 млн рублей за отказ открыть представительство в РФ

Фото: Melanie Deziel / Unsplash

Таганский районный суд Москвы оштрафовал сервис для видеоконференций Zoom за отказ открыть представительство в России. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, компанию признали виновной в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 13.49 КоАП РФ («Неисполнение обязанностей, предусмотренных законодательством о деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории РФ»).

Поводом стало то, что Zoom осуществляла деятельность без представительства на территории России. Компании назначили штраф в размере 115 миллионов рублей.

В июле 2022 года Zoom оштрафовали в России на один миллион рублей за отказ локализовать персональные данные россиян. В октябре 2023 года компанию оштрафовали за повторный отказ локализовать данные. Штраф составил 15 миллионов рублей.

В России с 1 января 2022 года начал действовать закон о «приземлении» иностранных IT-корпораций. Согласно его требованиям, владелец зарубежного интернет-ресурса, чья суточная посещаемость российскими пользователями составляет более 500 тысяч человек, обязан открыть филиал или представительство в России или учредить российское юрлицо.

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    Евгения Наумова
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