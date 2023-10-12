В России оштрафовали Zoom на 15 миллионов рублей

Суд в Москве оштрафовал Zoom на 15 миллионов рублей за отказ локализовать данные

Суд в Москве оштрафовал сервис для видеоконференций Zoom на 15 миллионов рублей за повторный отказ локализовать персональные данные россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

«Признать Zoom Video Communications, Inc. виновным в совершении административного правонарушения (...) и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 15 миллионов рублей», — приводит агентство слова судьи.

Уточняется, что компанию признали виновной в нарушении статьи 13.11 Кодекса об административных правонарушениях. Штраф выписали за «повторное невыполнение (...) при сборе персональных данных обязанности по обеспечению хранения персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации».

В сентябре за подобное нарушение оштрафовали на 13 миллионов рублей стриминговый сервис Twitch.

В июле 2022 года Zoom был оштрафован за отказ локализовать данные россиян. Штраф составил один миллион рублей. В августе 2022 года Роскомнадзор обязал поисковые системы маркировать Zoom и ряд других приложений как нарушителей российского законодательства.