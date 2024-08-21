39-летняя модель Даутцен Крус снялась в бюстгальтере для журнала

39-летняя модель Даутцен Крус снялась в бюстгальтере и брюках для журнала Vogue

Нидерландская супермодель и актриса фризского происхождения Даутцен Крус в откровенных нарядах снялась для местной версии журнала Vogue. Соответствующий материал появился на сайте издания.

На одном из кадров знаменитость, которая в 2010-х годах являлась одной из самых высокооплачиваемых манекенщиц в мире, предстала в белом бюстгальтере и широких брюках в клетку с молниями вместо стрелок. Она продемонстрировала стройную фигуру и плоский живот.

Также модель позировала без штанов, примерив объемный анорак и трусы. В то же время ее запечатлели в водоеме в платье-комбинации с прозрачными кружевными вставками.

Ранее в августе известная чешская модель Хана Жирикова снялась топлес для обложки греческой версии журнала Harper’s Bazaar.