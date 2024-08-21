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01:00, 21 августа 2024Ценности

43-летнюю Алессандру Амбросио заметили в купальнике на Гавайях

Папарацци сняли 43-летнюю модель Алессандру Амбросио в купальнике на Гавайях

Фото: Gareth Cattermole / Getty Images

Бразильскую супермодель Алессандру Амбросио в откровенном образе на отдыхе на Гавайских островах заметили папарацци. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

43-летнюю знаменитость сняли на пляже в коричневом слитном купальнике с широкими бретелями и молнией, которую она частично расстегнула. Помимо этого, звезда надела желтую бейсболку с принтом. В то же время ее шею украшали колье и цепочка с кулоном.

Ранее в августе 43-летняя Алессандра Амбросио опубликовала фото в ярком купальнике. Знаменитость запечатлели в ярком изделии с фразой «Всегда на отдыхе».

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      Екатерина Ештокина
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