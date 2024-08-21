Алисия Сильверстоун напугала фанатов видео с ядовитой ягодой

Актриса Алисия Сильверстоун напугала фанатов, съев ядовитую ягоду на видео

Актриса Алисия Сильверстоун напугала своих подписчиков, съев ядовитую ягоду. Видео актриса разместила в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В ролике видно, как звезда «Бестолковых» надкусывает оранжевый плод, который, по ее словам, она нашла на улице. Алисия спросила, не знают ли подписчики такой фрукт. Оказалось, что ягода ядовита и известна под названием «иерусалимская вишня». Ее плоды токсичны для человека, вызывают сонливость, диарею, нарушения сердечного ритма и галлюцинации.

Поклонники Сильверстоун беспокоились за ее здоровье, пока актриса вновь не вышла на связь, спустя сутки: она сообщила, что с ней все в порядке, доедать «вишню» она не стала.

В последний раз Алисия попадала на первые полосы СМИ, когда появилась в рекламе во время «Супербоула» в образе из культового фильма.