Американская компания избавилась почти от всех своих акций Мосбиржи

Американская Capital Group сократила долю в Мосбирже с 5,01 % до 0,064 %

Американская Capital Group Companies сократила долю в попавшей под санкции США Московской бирже с 5,01 до 0,064 процента. Согласно сообщению площадки, количество акций в распоряжении компании резко снизилось 8 августа.

Американцы избавились почти от всех своих акций Мосбиржи на фоне выдачи управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) лицензии на сворачивание операций с ней, а также выход из ценных бумаг. Поначалу было объявлено, что действовать лицензия будет до 13 августа, но затем ее продлили на два месяца.

В число иностранных акционеров Мосбиржи входят также Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и американская инвесткомпания State Street Bank & Trust Company — обе с долями в 5,3 процента. Ранее юристы скептически оценивали шансы выхода представителей Запада из капитала российской биржи.