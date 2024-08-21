Бурятский десантник в одиночку вывел группу срочников из окружения в курском лесу

Десантник из Бурятии Бато вывел группу срочников из окружения в Курской области

Десантник из Бурятии по имени Бато в одиночку вывел группу солдат-срочников из окружения в лесу в Курской области. Историю спасения опубликовал Telegram-канал Mash.

По сведениям издания, военный с позывным Святоша провел группу молодых бойцов через лесную чащу. Как узнал Mash, Бато состоит в 11-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.

«С детства [Бато] охотился в тайге, из-за чего (...) ориентируется в лесах без карт и навигаторов», — говорится в сообщении.

Ранее командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов раскритиковал родителей российских солдат-срочников, которые поддерживают своих детей, отказывающихся от поездки в Курскую область.

По мнению командира, срочникам следовало бы присутствовать в приграничных регионах.

В марте Сергей Шойгу, занимавший тогда пост министра обороны, рассказал о приказе президента России Владимира Путина сменить проходящих в подвергающихся атакам регионах службу срочников на спецназ и контрактников.