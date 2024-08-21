Часть российского города осталась без воды из-за аварии

Несколько микрорайонов Старого Оскола лишились водоснабжения из-за аварии

Часть Старого Оскола осталась без водоснабжения из-за коммунальной аварии. Об этом сообщил руководитель администрации Старооскольского городского округа Андрей Чесноков.

Ограничение водоснабжения является внештатным, уточнил спикер. Случившееся он объяснил «порывом на затворе магистрального водопровода». Без горячей и холодной воды остались юго-западная и центральная части города, улицы Прядченко и Мира, а также несколько микрорайонов.

В больницах и пунктах временного размещения, расположенных по указанным адресам, сформируют запасы воды. В детских садах, оставшихся без воды, в четверг, 22 августа, будут работать только дежурные группы.

Накануне жители подмосковного Подольска оказались без света на фоне аварии в семи котельных. Отключения электричества стартовали в семь утра 20 августа, первой под них попала котельная в поселке санатория «Родина». В дальнейшем незапланированное отключение электричества коснулось котельных по адресам Гайдара, 11, Большая Ивановская, Чистова, Маштакова, Кузнечики, Школьная, 34А. Ближе к 11 часам электроснабжение в городе было восстановлено.