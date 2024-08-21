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01:32, 21 августа 2024Россия

Для выставки «Россия» подготовили онлайн-экскурсии

Организаторы выставки «Россия» подготовили для всех желающих 10 онлайн-экскурсий

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Завершившаяся в Москве выставка-форум «Россия» продолжит работу в онлайн-формате. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Для всех желающих заработали десять онлайн-экскурсий, виртуальную прогулку по павильонам можно совершить из любой точки мира. На одном из самых популярных маршрутов «Узнавая Россию. ДНК регионов» можно детально рассмотреть экспозиции из Павильона № 75, где были представлены все 89 регионов страны.

Также можно виртуально пройтись по маршрутам «Комфортная жизнь в городе», «Аграрное богатство», «Наука и просвещение», «Здоровая Россия», «Цифровая Россия», «Технологичная Россия», «Природоград», «Ярмарки России» , а также «Российская Арктика».

Международная выставка-форум «Россия», открывшаяся на ВДНХ 4 ноября прошлого года, прекратила свою работу 8 июля 2024-го. Она стала самой масштабной выставкой за всю историю страны и вошла в топ-10 самых посещаемых мест мира. В связи с этим по распоряжению президента Владимира Путина на месте «Экспоцентра» на Красной Пресне появится национальный центр «Россия». Он станет преемником выставки.

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      Марина Совина
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