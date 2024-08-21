Дважды уходивший из части российский военный сел на шесть лет в колонию

В Новосибирске суд дал 6 лет колонии военному, который дважды уходил из части

Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам лишения свободы военнослужащего Виктора Минаева, дважды уходившего из расположения воинской части. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

Осужденного отправят отбывать наказание в колонию-поселение.

Из материалов дела следует, что военный решил отдохнуть от исполнения обязанностей службы и 16 сентября 2023 года без уважительных причин самовольно покинул воинскую часть. 21 ноября Минаев добровольно явился в военную комендатуру. Однако спустя три месяца он вновь сбежал со службы. 5 мая 2024 года его нашли по месту жительства и привлекли к уголовной ответственности.

Ранее в среду, 21 августа, сообщалось, что гарнизонный военный суд Челябинска приговорил военнослужащего к 1,5 года лишения свободы за прогулку по городу с ручной гранатой.