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08:05, 21 августа 2024Силовые структуры

Российский военный попал в колонию за прогулку по городу с ручной гранатой

В Челябинске военный получил 1,5 года колонии за прогулку по городу с гранатой

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Гарнизонный военный суд Челябинска приговорил военнослужащего к 1,5 года лишения свободы за прогулку по городу с ручной гранатой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 222.1 УК РФ («Незаконное хранение, перевозка или ношение взрывных устройств»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима со штрафом в размере 10 тысяч рублей.

Как установил суд, военный был задержан во время прогулки по городу. В кармане камуфляжной куртки у него лежала ручная граната, которую он украл в блиндаже во время службы. Выяснилось, что он провез снаряд в своем рюкзаке, когда возвращался со службы в отпуск. Приехав домой, он хранил гранату в своем доме, в шкафу.

Ранее сообщалось, что Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам лишения свободы условно военнослужащего Павла Иванова за покупку наркотиков.

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      Анна Габай
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