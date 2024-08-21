Российский военный попал в колонию за прогулку по городу с ручной гранатой

В Челябинске военный получил 1,5 года колонии за прогулку по городу с гранатой

Гарнизонный военный суд Челябинска приговорил военнослужащего к 1,5 года лишения свободы за прогулку по городу с ручной гранатой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 222.1 УК РФ («Незаконное хранение, перевозка или ношение взрывных устройств»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима со штрафом в размере 10 тысяч рублей.

Как установил суд, военный был задержан во время прогулки по городу. В кармане камуфляжной куртки у него лежала ручная граната, которую он украл в блиндаже во время службы. Выяснилось, что он провез снаряд в своем рюкзаке, когда возвращался со службы в отпуск. Приехав домой, он хранил гранату в своем доме, в шкафу.

Ранее сообщалось, что Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам лишения свободы условно военнослужащего Павла Иванова за покупку наркотиков.