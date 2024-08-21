Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:53, 21 августа 2024Экономика

Финансист предостерегла россиян от одного вида кредитов

Финансист Сыса: импульсивные кредиты таят в себе ряд опасностей

Фото: Николай Цыганов / Коммерсантъ

Если россияне берут импульсивные кредиты или ссуды на погашение уже взятых займов, то это может быть опасно. Об этом заявила финансовый эксперт Ольга Сыса. Ее цитирует «Абзац».

Она также призвала воздержаться от получения кредита на покупку непрактичных вещей. Лучше всего использовать такие займы на что-то необходимое. Например, на жилье или образование. Однако самое главное — если человек не понимает, как он будет гасить взятую ссуду, то это обернется лишь ростом кредитной нагрузки и стрессом.

В свою очередь, доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко заметила, что зачастую люди не могут оценить уровень своей финансовой нагрузки. Между тем при получении кредита следует помнить, что ежемесячные выплаты по нему не должны быть больше 40 процентов от дохода семьи.

По данным Объединенного кредитного бюро, по итогам июля наибольшая доля от общего объема кредитования в РФ пришлась на займы наличными.

Также есть информация, что в России больше чем вдвое упала доля ссуд, выдаваемых наиболее закредитованным гражданам.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны заявило о новых попытках ВСУ атаковать Россию

      Звезда «Бригады» назвал мир кошмаром после поездки в Сургут

      Названы самые популярные в России товары из Белоруссии

      Президент Чехии оправдал подрыв «Северных потоков» Украиной

      Венгрия разъяснила ЕС решение ослабить визовый режим с Россией и Белоруссией

      Режиссер сериала «Литейный» высказался о погибшем в Курской области актере

      Стилистка назвала россиянкам модную обувь на осень

      В США спрогнозировали капитуляцию Украины после вторжения в Курскую область

      Стало известно о готовящейся крупной сделке на российском рынке недвижимости

      Два российских аэропорта ввели ограничения на полеты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше