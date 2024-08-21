Закредитованным россиянам стало сложнее получить новый заем

ЦБ: банки вдвое снизили долю займов, выдаваемых закредитованным россиянам

Больше чем вдвое снизилась в России доля ссуд, выдаваемых наиболее закредитованным жителям. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Банк России.

По данным регулятора, во II квартале 2024 года на долю тех, кто тратит на погашение долгов больше 80 процентов дохода, пришлось лишь 12 процентов выданных потребительских кредитов. В 2023 году речь шла о 26 процентах. Кроме того, реже стали кредитовать и тех, у кого на оплату долгов уходит больше 50, но меньше 80 процентов дохода, — 21 процент в 2024 году, прочти 35 процентов в 2023-м.

По информации финансового маркетплейса «Сравни», с января по июнь 2024 года в России банки одобрили только треть заявок на получение кредитов заемщиками с высокой долговой нагрузкой.

Ранее выяснилось, что в России регионами с самым высоким уровнем закредитованности населения оказались республики Тува и Калмыкия. Минимальный уровень показали субъекты Северного Кавказа и Юга России.