Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:55, 21 августа 2024Экономика

Закредитованным россиянам стало сложнее получить новый заем

ЦБ: банки вдвое снизили долю займов, выдаваемых закредитованным россиянам

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Больше чем вдвое снизилась в России доля ссуд, выдаваемых наиболее закредитованным жителям. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Банк России.

По данным регулятора, во II квартале 2024 года на долю тех, кто тратит на погашение долгов больше 80 процентов дохода, пришлось лишь 12 процентов выданных потребительских кредитов. В 2023 году речь шла о 26 процентах. Кроме того, реже стали кредитовать и тех, у кого на оплату долгов уходит больше 50, но меньше 80 процентов дохода, — 21 процент в 2024 году, прочти 35 процентов в 2023-м.

По информации финансового маркетплейса «Сравни», с января по июнь 2024 года в России банки одобрили только треть заявок на получение кредитов заемщиками с высокой долговой нагрузкой.

Ранее выяснилось, что в России регионами с самым высоким уровнем закредитованности населения оказались республики Тува и Калмыкия. Минимальный уровень показали субъекты Северного Кавказа и Юга России.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      Появились данные о попытке ВСУ устроить техногенную катастрофу в российском регионе

      Появились подробности о пропавшей в горах Турции россиянке

      Россиянин расправился со знакомым на глазах подруг и заставил их молчать

      Верховная Рада одобрила ратификацию Римского статута

      Сложность юридического языка объяснили магией

      Популярный в России комик описал жизнь в Турции словами «абсолютный хаос»

      Украина выпустила по Курской области еще две ракеты

      В России отреагировали на одну из самых масштабных попыток атаки БПЛА ВСУ на Москву

      В России разработали антимикробную пленку для хранения продуктов

      Раскрыты предпочтения москвичей при выборе квартир

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше