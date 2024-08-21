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15:23, 21 августа 2024Силовые структуры

ФСИН России раскрыла местонахождение «Домодедовского упыря»

ФСИН: Россия передала маньяка Продана Молдавии в 2010-м для отбытия наказания
Начало событий в новости «Домодедовский упырь» вышел из колонии и пропал

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Россия передала осужденного на 25 лет лишения свободы Ивана Продана властям Молдавии, гражданином которой он является, для отбытия там наказания. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-бюро ФСИН России.

Передача осужденного состоялась в январе 2010 года по решению суда. Таким образом, в ведомстве опровергли информацию, появившуюся в СМИ о том, что маньяк Продан, известный как «Домодедовский упырь», пропал после освобождения из мордовской колонии в апреле этого года.

Ранее 21 августа сообщалось, что правоохранительные органы собираются объявить в федеральный розыск 56-летнего Продана, получившего 25 лет колонии за пять расправ и 17 изнасилований.

Мужчина приехал в Россию из Молдавии в 1992 году. Перебиваясь случайными заработками, он стал нападать на людей после ухода жены с дочерью. Маньяк расправлялся со случайными прохожими, используя подручные средства — камни, бутылки или трубы. Продан даже освоил практику гипноза, чтобы совершать свои зверства. Его поймали после того, как мальчик в районе пруда у подмосковного Видного нашел человеческую руку. После того как Ивана посадили, его племянник Федор встал на преступный путь. Последователь «Домодедовского упыря» был в итоге осужден на пожизненный срок.

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      Любовь Ширижик
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