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09:29, 21 августа 2024Силовые структуры

«Домодедовский упырь» вышел из колонии и пропал

Серийный убийца Продан вышел из ИК Мордовии, но не встал на учет в Подмосковье

Кадр: Криминальная Россия. Современные хроники / YouTube

Правоохранительные органы собираются объявить в федеральный розыск 56-летнего маньяка Ивана Продана, известного как «Домодедовский упырь», который после освобождения из мордовской колонии пропал. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отбыв 25-летний срок, Продан вышел на свободу 20 апреля, однако по месту проживания в Подмосковье на учет в МВД не встал. Он должен был явиться в МФЦ, чтобы получить СНИЛС и ИНН, но там он тоже не появился. При себе у маньяка только паспорт, оформленный администрацией колонии.

Продан родом из Молдавии, приехал в Россию в 1992 году. Перебиваясь случайными заработками, он стал нападать на людей после ухода жены с дочерью. Маньяк расправлялся со случайными прохожими, используя подручные средства — камни, бутылки или трубы. Продан даже освоил практику гипноза, чтобы совершать свои зверства. Он совершил пять расправ, 17 изнасилований, сопровождавшихся грабежами.

Его поймали после того, как мальчик в районе пруда у подмосковного Видного нашел человеческую руку. После того как Ивана посадили, его племянник Федор встал на преступный путь. Последователь «Домодедовского упыря» был в итоге осужден на пожизненный срок.

6 августа «Лесопарковый маньяк» Алексей Корочкин, осужденный за нападения на россиянок в челябинском парке, заявил о своей невиновности.

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      Любовь Ширижик
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