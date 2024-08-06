Осужденный за серию убийств в Челябинске маньяк Корочкин заявил о невиновности

«Лесопарковый маньяк» Алексей Корочкин, осужденный за нападения на россиянок в челябинском парке, заявил о своей невиновности. Об этом он сам сообщил в беседе с Пятым каналом.

По словам Корочкина, ровно 20 лет назад его привезли в участок, не имея никаких доказательств причастности к преступлениям. Все, что было у силовиков, по мнению мужчины, – показания двух свидетельниц, одна из которых впоследствии отказалась от своих слов.

Позже, несмотря на несостыковки в деле и продолжавшиеся преступления с похожим почерком, суд приговорил Корочкина к 20 годам лишения свободы. Мужчина освободился из ИК-6 Копейска, где отбывал наказание в последнее время, лишь в августе 2024 года.

Вечной 2023 года в его уголовном деле появились новые обстоятельства. В вещах пожилого охотника, которого похоронили в Челябинске годом ранее, был обнаружен пистолет, из которого, по данным базы, и были совершены расправы над жертвами «Лесопаркового маньяка».

