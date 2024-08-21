Гособвинение запросило сроки для 24 участников украинской бригады «Азов»

В России прокурор запросил от 16 до 24 лет колонии для 24 участников «Азова»

Государственный обвинитель запросил сроки для 24 участников украинской бригады «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ), обвиняемых в организации и участии в деятельности террористического сообщества, а также в насильственном захвате власти. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону, где в среду, 21 августа, состоялись прения сторон.

По итогам прений прокурор запросил 16 лет колонии общего режима для Нины Бондаренко, Ирины Могитич, Марины Текин и Владиславы Майбород, 17 лет — для Лилии Паврианидис, Алены Бондарчук и Елены Аврамовой, 19 лет — для Лилии Руденко и Натальи Гольфинер. Для мужчин гособвинение запросило от 19 до 24 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В частности, Олегу Жаркову попросили назначить 19 лет колонии строгого режима, Александру Ирху — 21 год, Олегу Мижгородскому, Александру Мухину, Анатолию Грицыку и Никите Тимонину — 22 года. Большие сроки запросили для Алексея Смыкова, Дмитрия Лабинского, Артема Гребешкова, Александра Мореченца, Ярослава Ждамарова и Артура Грецкого — им просят назначить 23 года лишения свободы, а также для Олега Тышкулы и Давида Касаткина. Для последних двух гособвинение запросило 24 года колонии строгого режима.

Уточняется, что выступление адвокатов назначено на 28 августа.

Прения сторон по делу 24 участников украинской бригады «Азов» были назначены на 21 августа. Один из обвиняемых — Александр Ищенко — не дожил до суда и скончался в СИЗО в июле этого года.

