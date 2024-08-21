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11:35, 21 августа 2024Силовые структуры

Прения по делу 24 участников украинской бригады «Азов» начались в российском суде

В Ростове начались прения сторон по делу 24 участников украинской бригады «Азов»

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону начались прения сторон по делу 24 участников украинской бригады «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу суда.

Участников нацполка обвиняют в организации и участии в деятельности террористического сообщества, а также в насильственном захвате власти. В ближайшее время гособвинение запросит для них сроки наказания.

Среди фигурантов – девять женщин. Двое обвиняемых, которых передали Украине в рамках обмена, будут осуждены заочно, а еще один – Александр Ищенко – не дожил до суда и скончался в СИЗО в июле.

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      Олеся Мицкевич
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