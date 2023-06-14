Россия обменяла двух участников украинской бригады «Азов»

Прокурор: двух из 24 участников бригады «Азов» обменяли и не будут судить в России

В ходе слушаний в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону стало известно об обмене двоих из 24 участников украинской бригады «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ), обвиняемых в организации и участии в деятельности террористического сообщества и насильственном захвате власти. Об этом сообщил прокурор, поддерживающий государственное обвинение, передает ТАСС.

По его словам, двоих фигурантов дела обменяли и не будут судить в России. Он также заявил о намерении изменить подсудимым инкриминируемые им статьи Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики на нормы российского уголовного законодательства.

Среди оставшихся на скамье подсудимых 22 обвиняемых — восемь женщин, работавших поварами в тыловом обеспечении во время дислокации бригады на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе. Их задержали в марте 2022 года при попытке перейти блок-пост на окраине города при отступлении украинских войск.

В сентябре 2022 года Генеральная прокуратура ДНР передала материалы в суд для рассмотрения по существу. «Азовцев» обвиняют в организации и участии в деятельности террористического сообщества, а также насильственном захвате власти.