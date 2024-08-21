Госсекретарь США сообщил о согласии Израиля вывести войска из Газы

Госсекретарь США Блинкен: Израиль согласен частично вывести войска из Газы

Израиль согласен частично вывести свои войска из сектора Газа. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет ТАСС.

«США не приемлют никакой долгосрочной оккупации Газы Израилем. Более того, в соглашении очень четко прописаны даты и места вывода войск ЦАХАЛ из Газы, и Израиль дал на это согласие», — заявил Блинкен.

По словам госсекретаря, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично выразил согласие с условиями соглашения. Блинкен добавил, что глава государства обозначил готовность к «наведению мостов» и заявил об одобрении «детального плана, который в том числе включает график и места вывода войск».

20 августа стало известно, что Нетаньяху ограничил представителей израильской делегации в пространстве для маневра на переговорах по Газе.

