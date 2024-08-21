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09:40, 21 августа 2024Мир

Госсекретарь США сообщил о согласии Израиля вывести войска из Газы

Госсекретарь США Блинкен: Израиль согласен частично вывести войска из Газы

Фото: Amir Cohen / Reuters

Израиль согласен частично вывести свои войска из сектора Газа. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет ТАСС.

«США не приемлют никакой долгосрочной оккупации Газы Израилем. Более того, в соглашении очень четко прописаны даты и места вывода войск ЦАХАЛ из Газы, и Израиль дал на это согласие», — заявил Блинкен.

По словам госсекретаря, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично выразил согласие с условиями соглашения. Блинкен добавил, что глава государства обозначил готовность к «наведению мостов» и заявил об одобрении «детального плана, который в том числе включает график и места вывода войск».

20 августа стало известно, что Нетаньяху ограничил представителей израильской делегации в пространстве для маневра на переговорах по Газе.

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      Елизавета Мытарева
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