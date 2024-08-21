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14:13, 21 августа 2024Бывший СССР

Грузинская оппозиция возмутилась закупкой российских поездов

«Взгляд»: грузинская оппозиция возмутилась закупкой российских поездов

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Грузинская оппозиция возмутилась закупкой у российской компании «Уральские локомотивы» десяти поездов. Об этом со ссылкой на оппозиционные СМИ Грузии сообщает корреспондент издания «Взгляд».

«Средства из бюджета Грузии поступают в компании из страны-"оккупанта", и это не только аморально, но и негативно сказывается на безопасности страны», — цитируется публикация телеканала «Мтавари».

Отмечается, что сделка была якобы проведена при содействии правящей партии республики «Грузинская мечта». Ее сумма могла достичь 80,5 миллиона долларов.

Ранее правящая партия Грузии назвала восстановление территориальной целостности страны первостепенной задачей. Ее выполнение, по мнению политиков, реализуется через присоединение Абхазии и Южной Осетии.

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      Глеб Палехов
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