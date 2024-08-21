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15:51, 21 августа 2024Россия

Грузовик влетел в здание УФСИН в российском регионе

В Калуге грузовик протаранил здание УФСИН

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Калужской области»

В Калуге грузовик влетел в здание регионального управления ФСИН. Об этом сообщает Telegram-канал «МК в Калуге».

Автомобиль протаранил здание на большой скорости. На опубликованном изданием снимке видно грузовик со сплющенной от удара о кабиной.

По словам очевидцев, ЧП произошло из-за отказа тормозов. Находившегося в салоне пассажира госпитализировали, сведений о полученных им травмах нет. Водителя спасти не удалось.

Ранее в Ингушетии автомобиль Lada протаранил газопровод и загорелся. Огнем оказалось охвачено 60 квадратных метров прилегавшей к месту аварии территории. Пострадали два человека.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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